Из пожара на улице Циолковского в Туле эвакуированы 6 человек Фото: материалы пресс-служб

В многоквартирном жилом доме по улице Циолковского в Туле горела одна из квартир на четвертом этаже. Открытый огонь спасатели потушили за 14 минут. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств спасен один человек. Эвакуировано еще 6 человек.

Пострадавших нет. В результате происшествия выгорел балкон, закоптились стены и потолок в одной из комнат.

Причину пожара предстоит установить специалистам.