Под Тулой спасатели обезвредили три боеприпаса времен ВОВ
Фото: материалы пресс-служб
В Тульской области спасатели обезвредили несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Среди них:
- ручная граната Ф-1;
- минометная мина 82 мм;
- артиллерийский снаряд калибром 76 мм.
Их обнаружили в поселке Барсуки и деревне Ямны под Тулой.
Спасатели предупреждают жителей и гостей области:
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".