Под Тулой спасатели обезвредили три боеприпаса времен ВОВ Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области спасатели обезвредили несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Среди них:

- ручная граната Ф-1;

- минометная мина 82 мм;

- артиллерийский снаряд калибром 76 мм.

Их обнаружили в поселке Барсуки и деревне Ямны под Тулой.

Спасатели предупреждают жителей и гостей области:

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".