Тульская полиция провела рейд в Кондуках Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области сотрудники полиции продолжают проводить рейды в местах скопления людей в общественных местах, в том числе и на пляжах.

В частности, в минувшие выходные инспекторы проверили территорию «Романцевских гор» в Кондуках. Отдыхающим напомнили, что курить и распивать спиртные напитки на пляжах запрещено.

Также во время рейда составили 2 административных протокола за нарушение правил перевозки людей, а еще два автолюбителя проштрафились за несоблюдение требований об обязательном страховании владельцев транспортных средств.