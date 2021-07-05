В детский лагерь "Велегож" в Тульской области занесли коронавирус Фото: Алексей ФОКИН

В детский лагерь "Велегож" в Заокском районе Тульской области занесли коронавирус. Такую информацию сообщили сегодня, 5 июля, на оператином совещании в правительстве региона главный санитарный врач Александр Ломовцев.

Напомним, что с начала 2021 года COVID-19 единично фиксировалась в 9 детских лагерях области. Массового распространения нигде замечено не было, в том числе и в "Велегоже". Также за прошедшую неделю выявили 10 случаев ковида на предприятиях региона. Массового заболевания также удалось избежать.