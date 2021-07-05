В Новомосковске осудили жителя Московской области за "мусорную" взятку Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске осудили 52-летнего жителя Московской области за взятку местному госслужащему. Приговор по уголовному делу вынес местный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия. 4 марта 2021 года в Новомосковске обвиняемый дал взятку директору муниципального бюджетного учреждения, которое занималось в том числе и размещением отходов, за то, чтобы ему разрешили привозить на мусорный полигон строительный мусор из Московской области. За такую договоренность мужчина заплатил 210 000 рублей.

Во время расследования следователи арестовали автомобиль обвиняемого стоимостью более 4,5 млн. рублей. Суд приговорил злоумышленника к штрафу в 1 300 000 рублей. С учетом срока содержания под стражей житель Московской области заплатит 1 миллион рублей.