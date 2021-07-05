В Тульской области купаться разрешили в 26 местах
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области региональный Роспотребнадзор проводит санитарно-гигиеническую проверку состояния воды и почвы пляжей в местах отдыха. В частности, проверяется наличие возбудителей и инфекций, опасных для здоровья граждан.
В настоящее время отдыхать и купаться можно в следующих местах:
- средний пруд ЦКПиО им. П. П. Белоусова;
- пляж на р. Веневка г. Венев;
- два пляжа на р. Красивая Меча г. Ефремов;
- городской пруд г. Узловая;
- открытый плавательный бассейн в мкр.Сокольники г.Новомосковск;
- пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе;
- пруд РОС,территория зоны отдыха населения;
- пляж на реке Красивая Меча в д.Толбузино Воловского района;
- зона отдыха «Обидимо» Тула;
- зона отдыха «Хомяковские поляны» Тула;
- зона отдыха «Ильинка», пруд деревни Крутое;
- зона отдыха пляж №1 на реке Воронка г.Тула, Центральный территориальный округ, п.Станционный;
- зона отдыха пляж №2 на реке Воронка г.Тула, Центральный территориальный округ, пос. Матвеевские дачи;
- Урванский водоем, Тульская область, Новомосковск;
- водоем «Тростниковка» село Спасское, Новомосковский район;
- зона отдыха пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище, село Стрельцы, Новомосковский район;
- зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище село Гремячее;
- зона отдыха на реке Плава, Тульская область, Плавск;
- водоем «Голубая вода» ООО «ТриА» в Донском;
- пляж «Орловский» МО Михайловское Куркинского района Тульской области;
- зона отдыха на пруду в поселке Первомайский Щекинского района;
- пляж «Дорогонка» на пруду населенного пункта Дорогонка в Одоевском районе;
- плавательный бассейн МКУК «Архангельский ЦКД и БО»;
- зона отдыха «Петровский квартал» в Туле, поселок Петровский;
- зона отдыха на реке Плава, Плавск.