В Тульской области купаться разрешили в 26 местах Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области региональный Роспотребнадзор проводит санитарно-гигиеническую проверку состояния воды и почвы пляжей в местах отдыха. В частности, проверяется наличие возбудителей и инфекций, опасных для здоровья граждан.

В настоящее время отдыхать и купаться можно в следующих местах:

- средний пруд ЦКПиО им. П. П. Белоусова;

- пляж на р. Веневка г. Венев;

- два пляжа на р. Красивая Меча г. Ефремов;

- городской пруд г. Узловая;

- открытый плавательный бассейн в мкр.Сокольники г.Новомосковск;

- пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе;

- пруд РОС,территория зоны отдыха населения;

- пляж на реке Красивая Меча в д.Толбузино Воловского района;

- зона отдыха «Обидимо» Тула;

- зона отдыха «Хомяковские поляны» Тула;

- зона отдыха «Ильинка», пруд деревни Крутое;

- зона отдыха пляж №1 на реке Воронка г.Тула, Центральный территориальный округ, п.Станционный;

- зона отдыха пляж №2 на реке Воронка г.Тула, Центральный территориальный округ, пос. Матвеевские дачи;

- Урванский водоем, Тульская область, Новомосковск;

- водоем «Тростниковка» село Спасское, Новомосковский район;

- зона отдыха пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище, село Стрельцы, Новомосковский район;

- зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище село Гремячее;

- зона отдыха на реке Плава, Тульская область, Плавск;

- водоем «Голубая вода» ООО «ТриА» в Донском;

- пляж «Орловский» МО Михайловское Куркинского района Тульской области;

- зона отдыха на пруду в поселке Первомайский Щекинского района;

- пляж «Дорогонка» на пруду населенного пункта Дорогонка в Одоевском районе;

- плавательный бассейн МКУК «Архангельский ЦКД и БО»;

- зона отдыха «Петровский квартал» в Туле, поселок Петровский;

- зона отдыха на реке Плава, Плавск.