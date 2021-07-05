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Общество5 июля 2021 11:28

В Тульской области нашли останки 8 красноармейцев

Захоронение поисковики обнаружили 1 июля в лесу близ деревни Поляны Арсеньевского района
Елена Иргиз
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Фото: поисковый отряд "Штурм"

Фото: поисковый отряд "Штурм"

В Тульской области нашли останки 8 красноармейцев. Захоронение поисковики обнаружили 1 июля в лесу близ деревни Поляны Арсеньевского района.

На останках бойцов члены поисковго отряда "Штурм" нашли множественные осколочные повреждения костей с раздроблением, и все это находилось в воронке от крупнокалиберного боеприпаса, вероятно мины или фугаса. Поисковики предпологают, что воины погибли при артиллерийско-минометном обстреле.

Также в захоронении нашли две ложки, которые сейчас очищают - возможно, на них есть какие-то надписи. Поисковые работы продолжаются.