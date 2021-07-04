Часть Тулы останется без электричества 5 июля Фото: Алексей ФОКИН

5 июля часть домов в Туле останется без электроснабжения: это связано с проведением плановых ремонтных работ на участках сети. Так, электричества не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 14:00

- ул. Вересаева 1-а-б;

- ул. Красноармейский пр-кт 23;

- ул. Фрунзе 6, 8.

с 09:00 до 16:00

- ул. Кутузова 82-б, 70, 72;

- ул. Краснодонцев 63;

- ул. Матросова-Белинского 21/71;

- ул. Матросова 36;

- ул. Луначарского 23-39-а,16-28;

- ул. Карпинского 60-72, 65-75;

- ул. Белинского 54-82, 61-35;

- ул. Краснодонцев 62-86, 75-85;

- ул. Нестерова 81-93, 80-88;

- ул. Гастелло 52-62;

- ул. Токарева;

- Одоевское шоссе 61-а;

- ул. Луначарского 139;

- ул. М. Жукова 5;

- пер. Врубовой 1-41-а, 2-48;

- ул. О. Кошевого 1-17, 2-18;

- ул. Матросова 9-23, 10, 14, 30, 32, 36;

- пер. Агеева 1-10;

- ул. Горняцкая 1-15, 2-10.

с 09:00 до 17:00

- Калужское ш. 2, 7, 9, 11, 13, 15;

- ул. Белинского, 54-82 (чётн.), 35-83 (нечётн.), 85-а;

- ул. Гастелло, 52-64 (чётн.);

- ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.);

- ул. Комарова, 33;

- ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-85 (нечётн.), 82-б, 86-а, 78-а;

- ул. Курковая 18, 20, 24, 26, 28, 16, 22, 17В, 156, 158, 135;

- ул. Кутузова, 66, 68, 70, 72, 82Б;

- ул. Кутузова/Краснодонцев 72/60;

- ул. Луначарского 69, 176;

- ул. Максимовского 197, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220.

- ул. Матросова, 9-23, 10, 14, 26-36 (чётн.), 9-а, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 34-а, 9-б, 7, 19, 21;

- ул. Мусоргского 23-39А, 16-28;

- ул. Нестерова, 78-88 (чётн.), 79-91 (нечётн.), 88-а.