В Туле задержали серийного вора телефонов Фото: Алексей ФОКИН

В Туле полиция задержала 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении краж. По данным правоохранителей, он причастен минимум к двум кражам.

В первом случае подозреваемый выпивал со случайным знакомым и, воспользовавшись его невнимательностью, забрал чужой мобильный телефон и ушёл. Во втором случае он использовал уже сработавшую ранее схему с другим собутыльником.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено и расследуется уголовное дело.