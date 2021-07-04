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Происшествия4 июля 2021 15:00

Две иномарки снесли забор и проломили стену павильона в Новомосковске

Их вынесло на тротуар после столкновения на дороге
Источник:kp.ru
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Две иномарки снесли забор и проломили стену павильона в Новомосковске

Две иномарки снесли забор и проломили стену павильона в Новомосковске

Фото: соцсети

Как сообщают очевидцы в соцсетях, поздно вечером 3 июля в Новомосковске произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. На Урванке, улица Горноспасательная, столкнулись автомобили Land Cruiser и Kia.

От удара автомобили вынесло на тротуар, на котором, к счастью, на тот момент никого не было, в итоге машины снесли несколько секций металлического забора, отделявшего проезжую часть от тротуара, и вломились в стену павильона.

О пострадавших пока информации не поступало.

Две иномарки снесли забор и проломили стену павильона в Новомосковске

Две иномарки снесли забор и проломили стену павильона в Новомосковске

Фото: соцсети