Вакцинировать от коронавируса в ТЦ «Гостиный двор» в Туле будут в два потока Фото: Алексей ФОКИН

Вчера мы сообщали о том, что туляки жалуются на сотенные очереди и отсутствие вакцины в прививочных пунктах из-за возросшего ажиотажа вокруг вакцинации от коронавируса, и сегодня стало известно, как решается этот вопрос.

Так, по данным министерства здравоохранения, к вечеру 3 июля в область было доставлено в два этапа 84 750 доз препарата. Его распределили по прививочным пунктам для дальнейшей работы.

Кроме того, было решено проводить вакцинацию в пункте в ТЦ «Гостиный двор», который пользуется наибольшей популярностью, в два потока.