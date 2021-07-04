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Здоровье4 июля 2021 14:02

Вакцинировать от коронавируса в ТЦ «Гостиный двор» в Туле будут в два потока

Также известно, что в регион довезли новую партию вакцин, которую распределили по пунктам
Источник:kp.ru
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Вакцинировать от коронавируса в ТЦ «Гостиный двор» в Туле будут в два потока

Вакцинировать от коронавируса в ТЦ «Гостиный двор» в Туле будут в два потока

Фото: Алексей ФОКИН

Вчера мы сообщали о том, что туляки жалуются на сотенные очереди и отсутствие вакцины в прививочных пунктах из-за возросшего ажиотажа вокруг вакцинации от коронавируса, и сегодня стало известно, как решается этот вопрос.

Так, по данным министерства здравоохранения, к вечеру 3 июля в область было доставлено в два этапа 84 750 доз препарата. Его распределили по прививочным пунктам для дальнейшей работы.

Кроме того, было решено проводить вакцинацию в пункте в ТЦ «Гостиный двор», который пользуется наибольшей популярностью, в два потока.