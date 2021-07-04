Убил и не заметил: в Богородицке парень двое суток выпивал рядом с трупом дяди Фото: материалы пресс-служб

2 июля в полицию позвонил молодой человек и сообщил, что в его квартире дома на улице Ленина в Богородицке находится тело 51-летнего мужчины, умершего от побоев.

Информатор, он же подозреваемый, 27-летний племянник погибшего, рассказал, что жил с дядей в одной квартире и вечером 29 июня избил пожилого мужчину. Причиной стало то, что вернувшись домой,он обнаружил, что его нетрезвый родственник открыл газ в газовой колонке, но но не зажег в ней огонь. Это так разозлило подозреваемого, что он избил дядю - кулаками и ногами, а затем вместе с братом сел пить.

Пострадавший, по данным следствия, скончался примерно через сутки после побоев, но пьющие рядом молодые люди заметили это далеко не сразу. А все-таки обнаружив факт смерти, подозреваемый сам позвонил по телефону в полицию.

Сейчас следователи допрашивают подозреваемого и свидетелей, устанавливают все обстоятельства происшедшего. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.