В тульских пунктах вакцинации заканчивается вакцина Фото: Алексей ФОКИН

Туляки жалуются на огромные очереди к пунктам вакцинации, сообщения, фото и виде появляются в соцсетях. По словам туляков, в некоторых пунктах в очереди стоят около трех сотен человек, при том, что неизвестно, смогут ли их сегодня привить: во многих пунктах закончилась вакцина.

Так, поступают сообщения, что препарата не осталось в поликлинике № 7, в пунктах вакцинации в ТЦ «Гостиный двор» и в здании тульского цирка, а также в мобильном пункте возле ТЦ «Макси».

По имеющейся информации, вакцина будет допоставлена сегодня, но когда именно - точно неизвестно.