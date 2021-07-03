Туляк украл аккумуляторы с 5 грузовиков, велосипед и черный лом Фото: Алексей ФОКИН

В отделение полиции в тульском Заречье обратился 52-летний мужчина и сообщил, что из его припаркованного автомобиля КАМАЗ пропали две аккумуляторных батареи. Кто-то взломал крышку аккумуляторного отсека, чтобы их забрать.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 35-летний безработный, ранее судимый местный житель, который позднее сознался в совершении ещё ряда краж. В числе украденного были аккумуляторы с четырёх грузовых автомобилей, велосипед и лом чёрного металла. Преступления происходили на территории Зареченского округа, Скуратовского микрорайона и посёлка Косая Гора.

Сейчас в полиции выясняют возможную причастность задержанного к другим подобным преступлениям.