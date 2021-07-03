В Тульской области 251 человек пострадал за неделю от клещей

По данным на 1 июля, за неделю от укусов клещей пострадал 251 житель Тульской области, из них 59 - это дети. А всего за сезон в регионе отмечено 2 234 случая обращений с укусами этих насекомых.

От клещей страдают жители во всех муниципальных образованиях Тульской области, кроме того, известен уже 41 завозной случай: клей люди "подхватывали" при посещении соседних регионов, курортов Краснодарского края, Крыма и Санкт-Петербурга.

Чаще всего клещи присасываются к людям на придомовых территориях, дачных участках, при выезде на природу и посещении леса.

С начала сезона клещей 2 234 насекомых исследовали на наличие опасных для человека инфекций. В 164 пробах найдены возбудители иксодового клещевого боррелиоза; в 73 пробах - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В Тульской области продолжают обрабатывать общественные пространства от клещей.