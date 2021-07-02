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Происшествия2 июля 2021 16:11

В ДТП в Тульской области пострадали двое детей

Водитель иномарки не поделил дорогу с тяжелым грузовиком
Игорь КОПЫТОВ
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В ДТП в Тульской области пострадали двое детей

В ДТП в Тульской области пострадали двое детей

Фото: материалы пресс-служб

1 июля в 14.20 на 51-м километре автодороги М-4 «Дон» на окраине города Новомосковска, пожилой 72-летний водитель Nissan X-trail, по предварительной информации, не уступил дорогу грузовому автомобилю Scania с полуприцепом «Тонар» под управлением 28-летнего мужчины, совершив с ним попутное столкновение.

В результате ДТП пострадали как сам водитель водитель иномарки, так и его несовершеннолетние пассажиры — 7-летний мальчик и 12-летняя девочка.