В ДТП в Тульской области пострадали двое детей Фото: материалы пресс-служб

1 июля в 14.20 на 51-м километре автодороги М-4 «Дон» на окраине города Новомосковска, пожилой 72-летний водитель Nissan X-trail, по предварительной информации, не уступил дорогу грузовому автомобилю Scania с полуприцепом «Тонар» под управлением 28-летнего мужчины, совершив с ним попутное столкновение.

В результате ДТП пострадали как сам водитель водитель иномарки, так и его несовершеннолетние пассажиры — 7-летний мальчик и 12-летняя девочка.