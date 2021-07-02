В Тульской области иномарка протаранила несколько автомобилей Фото: материалы пресс-служб

В 6.50 на 213-м километре автодороги М-4 «Дон» Киреевского района 44-летний мужчина за рулем Hyundai Solyris не справился с управлением и врезался в барьер, после чего отрикошетил в стоящие автомобили Nissan Qashqai под управлением 51-летнего мужчины и Mercedes Benz под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала пассажир «Хюндая», девочка 6 лет, которая в момент происшествия располагалась на заднем сидении автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности.