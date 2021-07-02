В Тульской области прокуратура обязала назвать точные сроки отселения жельцам аварийных домов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Еще в 2018 году администрация муниципального образования город Ефремов утвердила перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. Таковых оказалось 20. Однако при этом до сих пор не был определен срок отселения жителей — люди находятся в неведении своей дальнейшей судьбы уже три года.

Согласно иску прокурора суд обязал орган местного самоуправления определить, когда ефремовцы смогут переехать в новое жилье.