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Общество2 июля 2021 12:25

В Тульской области прокуратура обязала назвать точные сроки отселения жельцам аварийных домов

Ефремовская межрайонная прокуратура Тульской области провела проверку исполнения жилищного законодательства.
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области прокуратура обязала назвать точные сроки отселения жельцам аварийных домов

В Тульской области прокуратура обязала назвать точные сроки отселения жельцам аварийных домов

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Еще в 2018 году администрация муниципального образования город Ефремов утвердила перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. Таковых оказалось 20. Однако при этом до сих пор не был определен срок отселения жителей — люди находятся в неведении своей дальнейшей судьбы уже три года.

Согласно иску прокурора суд обязал орган местного самоуправления определить, когда ефремовцы смогут переехать в новое жилье.