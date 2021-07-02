В Тулу прибыл «Поезд Победы», посвященный теме науки в годы Великой Отечественной войны Фото: материалы пресс-служб

По 3 июля включительно туляки и гости города могут посетить экспозицию «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». Это уникальная обеспечивающая максимальный эффект присутствия инсталляция, размещенная в вагонах поезда.

Экспозиция затрагивает 13 тем из истории Великой Отечественной войны. В поезде представлено 155 полноразмерных скульптур и комплектов одежды, более 4000 единиц реквизита.

Посещение «Поезда Победы» только по онлайн-регистрации на сайте 2 и 3 июля – с 10:00 до 19:15.