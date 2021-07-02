Поражением тульский «Арсенал» начал сборы в Австрии Фото: материалы пресс-служб

Соперником туляков, открывающим серию игр на сборах, стал клуб «Чукарички» – бронзовый призер чемпионата Сербии и участник Лиги конференций УЕФА.

Подопечные Дмитрия Парфенова 1 июля потерпели поражение со счетом 1:3. Причем, начали неплохо, открыв счет на 41-й минуте (Даниил Хлусевич). Но уже до перерыва сербская команда сумела отыграться, а во втором тайме еще дважды забила в ворота туляков.

В следующем матче «Арсенал» 6 июля встретится с вице-чемпионом Чехии - пражской «Спартой».