Прокуратура обязала администрацию Тулы рекультивировать землю в Комарках Фото: Алексей ФОКИН

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку по поводу информации, недавно размещенной в сети Интернет. При выезде на место, выяснилось, что в непосредственной близости от жилого дома на ул. Комарова, 17 на поверхности земли выступают нефтепродукты, превышающие по концентрации ПДК в 12,6 раз.

Напомним, что лужи мазута и битума там появляться регулярно, на протяжении уже нескольких лет. Проведенная в прошлом году рекультивация помогла лишь временно — нынешним летом лужи появились заново. Поскольку следов новой обработки не было обнаружено, прокуратура сделала вывод, что администрация Тулы не осуществляла земельный контроль за соблюдением правил благоустройства.

Природоохранный прокурор внес главе администрации города представление с требованием ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, а также рекультивировать указанный земельный участок.