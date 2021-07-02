«Ростелеком» в Туле поддержал ХI Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Соревнования прошли в онлайн-формате. В Туле мероприятие организовало региональное отделение Союза пенсионеров России на базе компьютерной академии «Рубикон». «Ростелеком» обеспечил рабочие места конкурсантов высокоскоростным доступом в интернет и предоставил необходимое оборудование для видеотрансляции.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях: «Повсеместное развитие цифровых сервисов и технологий способствует стремлению людей старшего возраста не отставать от жизни и осваивать интернет. Наша компания активно реализует проекты, направленные на устранение информационного неравенства между поколениями. Мы уже не первый год обучаем тульских пенсионеров компьютерной грамотности. Наше учебное пособие “Азбука интернета” пользуется большим спросом и помогает не только осваивать компьютер, но и свободнее ориентироваться в интернет-пространстве».

От Тульского региона в соревновании приняли участие Стаханова Ирина, 55 лет (г. Щекино), Шляхина Елена, 58 лет (г. Щекино), Казадаев Юрий, 63 года (п. Теплое) и Иерусалимский Владимир, 68 лет (г. Богородицк).

«Ростелеком» в Туле поддержал ХI Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Ирина Стаханова, участница чемпионата:

«В этом году я стала победителем областных соревнований по компьютерной грамотности и впервые приняла участие в российском чемпионате. Сегодня жизнь диктует свои правила: без компьютера и смартфона практически невозможно обойтись. Через интернет покупаю лекарства и вещи, заказываю билеты, бронирую гостиницы, общаюсь с друзьями, звоню по скайпу и вотсапу. Еще активно пользуюсь порталом госуслуг: здесь и запись к врачу, и оплата услуг, и многое другое. Интернет для меня –– это безграничный ресурс информации, а главное –– хорошая возможность для саморазвития».

В предварительных отборочных соревнованиях, проводимых с начала года в формате региональных чемпионатов по всей стране, приняли участие свыше 10 тысяч конкурсантов. В финальный этап вышли 286 представителей из 77 регионов РФ, а также соотечественники из 11 стран мира: Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египта, Италии и др.