Жительница Киреевска организовала подпольный игровой клуб Фото: материалы пресс-служб

Жительница Киреевска организовала подпольный игровой клуб. Теперь женщину ждет судебное разбирательство.

По версии следствия, в июле 2020 года 34-летняя жительница Киреевска устроилась на работу в компьютерный клуб на улице Урицкого в Богородицке. Решив заиметь дополнительный заработок, она установила на 18 компьютеров клуба программы для азартных игр в интернете и получала за это деньги, которые не проводила через кассу.

Нелегальный игровой клуб обнаружила полиция 5 февраля 2021 года. Женщина во всем созналась. Сейчас расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.