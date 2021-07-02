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Происшествия2 июля 2021 9:35

За стрельбу из пневматического автомата по подросткам туляк сядет на 1,5 года

Приговор по уголовному делу вынес местный суд
Елена Иргиз
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За стрельбу из пневматического автомата по подросткам туляк сядет на 1,5 года

За стрельбу из пневматического автомата по подросткам туляк сядет на 1,5 года

Фото: материалы пресс-служб

За стрельбу из пневматического автомата по подросткам туляк сядет на 1,5 года. Приговор по уголовному делу вынес местный суд.

В ходе следствия подтвердилось, что вечером 23 апреля 2021 года 26-летний житель Тулы, будучи пьян, возле одного из домов на улице Галкина в областном центре выстрелил из электропневматического автомата в 19-летнего туляка, а потом, уже на улице Максимовского стал стрелять по группе подростков, попав в двух 13-летних и одного 14-летнего юношей. Все получили повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

Приговор по уголовному делу вынес местный суд

Приговор по уголовному делу вынес местный суд

Фото: материалы пресс-служб

Электропневматический автомат для игры в страйкбол мужчина взял в тот вечер в квартире своего родственника. В ходе следствия обвиняемый свою вину признал и сказал, что стрелять начал ради шутки.

Суд приговорил туляка к 1,5 годам исправительной колонии общего режима. Также во время задержания приятель обвиняемого ударил сотрудника полиции и матерился в отделении. По этому делу было отдельное разбирательство.