В Тульской области сотрудник колонии попался на взятке в 25 000 рублей Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области сотрудник колонии попался на взятке. Мать одного из заключенных пыталась подкупить капитана внутренней службы.

По предварительной версии, 30 июня 2021 года около одного из домов на перекрестке улиц Донская и Трудовые резервы в Новомосковске 29-летний старший инспектор отдела безопасности исправительной колонии №1 получил взятку в 25 тысяч рублей от матери одного из осужденных, находящихся в этой колонии, за то, чтобы он пронес пять мобильных телефонов ее сыну.

Сотрудника исправительного учреждения задержали с поличным сразу же после получения силы ФСБ и СК России по региону. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.