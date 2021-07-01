ТГПУ им. Л.Н. Толстого в Приоритете

29 июня 2021 года Министерство науки и высшего образования Российской Федерации открыло цикл обучающих вебинаров для российских университетов, которые планируют принять участие в программе «Приоритет 2030». Вебинары помогут будущим участникам познакомиться с возможностями личных кабинетов, созданных на официальном сайте программы «Приоритет 2030», оперативно получить ответы на вопросы о подготовке и подаче пакета документов для участия в программе, а также на ряд других организационных вопросов. Вебинары проводятся с целью проведения разъяснительной работы и оказания поддержки университетам, планирующим подать заявки на участие в программе «Приоритет 2030».

Первый вебинар состоялся 29 июня на платформе ZOOM. Ведущие — эксперты программы «Приоритет 2030»: Ирина Жукова, первый заместитель директора ФГАНУ «Социоцентр», и Сергей Зверев, заместитель директора ФГАНУ «Социоцентр». Они рассказали о порядке взаимодействия университетов с ФГАНУ «Социоцентр» и организации работы университета в личном кабинете на сайте программы «Приоритет 2030».

Расписание дальнейших мероприятий будет объявлено дополнительно.

Комментарии о программе

24 июня 2021 года министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков официально объявил о начале конкурсного отбора для программы «Приоритет 2030», отметив: «Программа запускает конкурентный механизм. Университетам надо каждый год показывать успехи и динамику. Все это способствует внутреннему развитию, когда мы выходим далеко вперед и реализуем интересные проекты. Программа – это дополнительный шанс на развитие вуза. Задача программы – чтобы через 10 лет появилось больше вузов 3-го поколения, т. е. тех, которые сочетают образование, науку и инновационное предпринимательство, превращают идеи и знания в технологии».

Президент Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев так прокомментировал запуск программы «Приоритет 2030»: «В новой программе делают акцент на подготовку кадров для российского работодателя. Кадры для той промышленности, для того бизнеса, для того заказчика, для того работодателя, который должен определить и будет определять технологическое будущее в нашей стране.»

Андрей Волков, директор Института общественных стратегий Московской школы управления «Сколково»: «Программа «Приоритет 2030» направлена на поддержку трех траекторий развития университетов: образования, исследований и инноваций. <…>

Важно отметить, что те новые структурные и проектные консорциумы, которые будут созданы в рамках программы, позволят университетам эффективно вести диалог с коллегами, быстро обмениваться научными наработками, оперативно корректировать свою траекторию трансформации и развивать новые междисциплинарные направления для прорывных исследований».

Владимир Алексеевич Панин, ректор Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого: «ТГПУ им. Л.Н. Толстого присоединяется к программе «Приоритет 2030». На мой взгляд, участие в ней станет дополнительным стимулом для развития, поможет подняться на новую ступень и повысить эффективность работы.

Условия программы созвучны стратегии развития нашего университета на ближайшие годы. ТГПУ им. Л.Н. Толстого непрерывно совершенствуется в соответствии с требованиями времени, осваивает новые направления работы, поддерживает высокий уровень образования и науки, ориентируясь при этом на запросы реального сектора экономики.

Понимая значение современных педагогических кадров с нестандартными подходами к образовательному процессу, о которых говорил в своем послании Губернатор Тульской области, мы успешно совмещаем традиционные и инновационные методы подготовки будущих педагогов. Это позволит нашим выпускникам эффективно работать в модернизирующейся системе образования.

В программе «Приоритет 2030» я и мои коллеги видим не только и не столько конкуренцию между вузами, но, в первую очередь, новые грани научного, методического и технологического сотрудничества».

Подробнее о программе «Приоритет 2030»: https://priority2030.ru/about