В Тульской области начинает работу единый волонтерский штаб

1 июля в региональном исполкоме «Единой России» прошла встреча, с которой на территории области стартует работа единого волонтерского штаба.

В четверг, 1 июля в региональном исполкоме «Единой России» прошла встреча, с которой на территории области стартует работа единого волонтерского штаба. Он создан на базе уже действующих общественных организаций, среди которых «Единая Россия», ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы» «Волонтеры-медики» и «Молодая Гвардия Единой России».

В условиях пандемии коронавируса и обострившейся эпидемиологической ситуации их сплоченная работа, добрые дела и поступки, идущие от сердца, позволят реализовать много новых акций взаимопомощи и заботы о нуждающихся людях.

О том, какие направления уже вошли в лучшие практики волонтерского центра, созданного в Тульской области 26 марта, рассказал руководитель регионального отделения МГЕР Никита Бурвиков:

– Наш добровольческий корпус не прекращал работу ни на один день. Волонтеры оказали адресную помощь более 7500 жителям. Это доставка лекарственных средств и продуктов питания, помощь в решении бытовых вопросов, содействие приютам для бездомных животных. И эти направления остаются важными, востребованными людьми, мы продолжим их реализацию в составе единого волонтерского штаба. Стоит отметить, что все активисты нашего центра приступили к процедуре вакцинации от COVID-19. Это важнейший момент, на который стоит обратить внимание. Ведь ребята напрямую работают с людьми из зоны риска: обезопасить себя и окружающих – основной долг тех, кто собирается оказывать добровольческую деятельность. До конца этой недели будут привиты все члены нашего волонтёрского корпуса.

Никита Бурвиков также отметил вклад в общее дело местных отделений «Молодой Гвардии», например, из Новомосковска. Лидер организации Павел Штукатуров, подключившийся к разговору посредством видеосвязи, рассказал, что за все время работы волонтерского корпуса поступило более трех тысяч заявок от жителей. Новомосковские активисты МГЕР первыми в регионе запустили акцию «Довези врача» по доставке медиков от дома до места работы.

Активисты волонтерского центра инициируют собственные социально значимые акции.

– Активисты нашего волонтерского центра инициировали собственные социально значимые акции, не связанные с темой коронавируса, – отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Олег Иванов. – Например, в этом году молодогвардейцы провели более 50 мероприятий по уборке и косметическому ремонту территорий захоронений ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Кроме этого, реализуется молодежный проект «Экопатруль» по ликвидации несанкционированных свалок и очистке прибрежных зон у водоемов. В этом году будет проверено состояние воды в более 50 родниках Тулы и Тульской области, а также дальнейшее благоустройство там, где это потребуется. Для жителей будут установлены информационные таблички о химическом состоянии воды.

– Сегодня пандемия всё еще не сдается, и очень важно противостоять ей совместной работой, в одиночку справиться нереально, – уверен региональный координатор команды «Молодежки ОНФ» Артур Новиков. – Мы с удовольствием присоединимся к деятельности единого волонтерского штаба, чтобы приносить пользу людям одной дружной командой.

– Ваш неоценимый труд повлиял на жизни тысячи наших земляков, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии, – подчеркнул, обращаясь к активистам, депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» Виктор Дзюба. – Ежедневно, люди, которые находятся в зоне риска, могут обращаться на «горячую линию» волонтёрского центра, и они знают, что к ним обязательно придут на помощь. К сожалению, в данный момент растёт количество заболеваний. Одновременно с этим растёт и количество обращений. Но вы продолжаете активную работу и не останавливаете деятельность. Хочется также отметить и инициативы «Молодой Гвардии: они действительно своевременны и актуальны, соответствуют запросам граждан Тульской области разных возрастов! Хочу пожелать вам оставаться такими же активными патриотами своей страны. Считаю вашу деятельность действительно героической и крайне важной.

В завершении встречи группе волонтеров из команды МГЕР были вручены благодарственные письма министерства молодежной политики Тульской области.