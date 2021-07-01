В Тульском областном онкодиспансере пройдет День открытых дверей по вопросам вакцинации от COVID-19

ГУЗ "Тульский областной онкологический диспансер" приглашает жителей г. Тулы и Тульской области на для онкологических пациентов по вопросам вакцинации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), который состоится 3 июля 2021 г. с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Тула, ул Плеханова, 201-А.

С учетом эпидемиологической обстановки прием будет осуществляться по предварительной записи через Call-центр по тел: 8(4872)33-81-41

При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Кстати, временные противопоказания к вакцинации имеют пациенты:

- недавно выявленные онкологические заболевания, которые требуют принятия решения о дальнейшей тактике ведения пациента;

- проводимые в настоящее время химио/иммуно/лучевая терапия или состояние после специализированного лечения в течение последних 4-6 месяцев.