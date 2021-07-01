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Происшествия1 июля 2021 15:51

В Туле столкнулись две иномарки: водитель одной из них попал в больницу

Авария случилась вечером в среду
Елена Иргиз
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В Туле столкнулись две иномарки: водитель одной из них попал в больницу

В Туле столкнулись две иномарки: водитель одной из них попал в больницу

Фото: материалы пресс-служб

В Туле столкнулись две иномарки: водитель одной из них попал в больницу. Авария случилась вечером в среду.

По предварительным данным, 30 июня около 18:30 47-летний мужчина, будучи за рулем Kia Sorento, не пропустил на нерегулируемом перекрестке Renault Sandero, который ехал по главной дороге.

В результате столкновения пострадал водитель Renault в этот момент был 41-летний мужчина. Его отвезли в больницу.