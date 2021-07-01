В Туле предлагают сделать велотранспортный хайвей «Лев Толстой» Фото: Алексей ФОКИН

В Туле предлагают сделать велотранспортный хайвей «Лев Толстой». С такой инциативой выступило велосообщество Тульской области.

Путь должен соединить общественные пространства Тулы от Кремля до музея-усадьбы «Ясная Поляна». При этом протяженность пути составит 21 километр. Также представитель велосообщества предложил проложить велохайвей «Дон» для развития велотранспортного движения в Новомосковске, а в дальнейшем распространить этот опыт на другие города.

Губернатор области идею поддержал и отдал поручения представителям правительства региона принять участие в рабочей группе.