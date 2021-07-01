В Тульской области вступил в силу «Закон о тишине» Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с 1 июля вступает в силу «Закон о тишине». Теперь с 13:00 до 15:00 часов нельзя превышать допустимый уровень шума, как и с 22:00 до 07:00.

По закону, во время «тихого часа» запрещается использовать:

- громкоговорители,

- звуковоспроизводящую аппаратуру,

- пиротехнические средства,

- проводить плановые ремонтные, погрузочно-разгрузочные и строительные работы.

Также нужно отключить автомобильную сигнализацию. Под запретом с 1 июля на это время попадают и «крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах».

Нарушить «тихий час» можно только в случае неотложных аварийных и спасательных работ, а также ремонта дорог.