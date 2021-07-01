В Тульской области вступил в силу «Закон о тишине»
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области с 1 июля вступает в силу «Закон о тишине». Теперь с 13:00 до 15:00 часов нельзя превышать допустимый уровень шума, как и с 22:00 до 07:00.
По закону, во время «тихого часа» запрещается использовать:
- громкоговорители,
- звуковоспроизводящую аппаратуру,
- пиротехнические средства,
- проводить плановые ремонтные, погрузочно-разгрузочные и строительные работы.
Также нужно отключить автомобильную сигнализацию. Под запретом с 1 июля на это время попадают и «крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах».
Нарушить «тихий час» можно только в случае неотложных аварийных и спасательных работ, а также ремонта дорог.