В Туле две женщины больше года содержали бордель Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили двух женщин, организовавших бордель. Подпольный публичный дом оперативники обнаружили в Советском округе. Изобретательные девушки использовали несколько квартир.

хема была проста: две гражданки Украины за деньги приводили в квартиры мужчин, желающих отдохнуть. Интимные услуги при этом им оказывали несколько уроженок Узбекистана.

«Предпринимательниц» судили за организацию занятия проституцией и вовлечение в занятие проституцией. Теперь сутенерши должны заплатить 200 000 рублей и 150 000 рублей штрафа.