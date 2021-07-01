«Ростелеком» расширил сеть оптического доступа для сельских жителей Тульской области

В первом полугодии «Ростелеком» предоставил оптический доступ в сеть Интернет жителям почти 10 тысяч сельских домохозяйств Тульской области. Для этого специалисты компании проложили 418 километров волоконно-оптических линий связи. Возможность подключить цифровые сервисы от ведущего провайдера получили жители 47 сельских населенных пунктов в 14 районах области, а также в частном секторе Тулы.

Все домохозяйства подключены по современной технологии GPON. Это гарантирует стабильно высокую скорость интернета, а также доступ к цифровым сервисам «Ростелекома», таким как «Видеонаблюдение», мультимедийная платформа Wink, «Умный дом», образовательная платформа «Ростелеком Лицей» и другим.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Совместно с правительством Тульской области мы продолжаем масштабное развитие сетей оптического доступа в регионе. Особый акцент делается на строительстве сетей связи в сельской местности, где туляки острее всего испытывают потребность в качественном интернете. В прошлом году высокоскоростной интернет стал доступен жителям более чем 22 тысяч домохозяйств частного сектора. В этом году планируем проложить оптику еще для 17 тысяч сельских домохозяйств в десятках населенных пунктах Тульской области».

Ирина Павлова, домохозяйка:

«Мы живем в Туле, но в теплое время года перебираемся в загородный дом, куда летом к нам приезжают дети и внуки. Без умного телевидения, к которому мы так привыкли в городе, некомфортно, да и без интернета сегодня никак. Теперь у нас в деревне есть все! Мы очень рады, что с помощью нашего любимого Wink можем по вечерам смотреть кино и концерты, слушать аудиокниги, а наши внуки повторять школьную программу в разделе “Лицей”. Особенно удобно, что пользоваться Wink можно на телевизоре и на любом гаджете хоть дома, хоть на улице».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», где собрано более 400 телеканалов и 60 тысяч различных кинофильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Более подробную информацию о сервисах «Ростелекома» можно узнать на официальном сайте или по телефону горячей линии 8 800 100 0800.