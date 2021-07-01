В Куркине пьяный несовершеннолетний, задавивший старушку, пойдет под суд

Юноша сел за руль без водительских прав Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи завершили расследование смертельной аварии в Куркине. В нарушении ПДД, из-за чего погиб человек обвиняется 17-летний местный житель.

По данным следствия, утром 21 мая 2021 года на плотине, соединяющей улицы Октябрьская и Дмитрия Донского поселка Куркино несовершеннолетний юноша без водительских прав и на незарегистрированной машине ВАЗ 21053 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Nexia, а потом врезался в ограждение плотины. Затем юноша, который к тому же, был пьян, вывернул автомобиль на свою полосу движения, где наехал на 63-летнюю пенсионерку, которая шла по краю проезжей части.

От полученных травм женщина скончалась на месте, а виновник ДТП скрылся. Однако парня вычислили и доставили в полицию. Там он признал вину частично, настаивая на том, что авария случилась из-за лопнувшего колеса.

Но эта версия не подтвердилась - экспертиза показала, что шина повредилась уже в результате ДТП. Юноше ничего не оставалось, как полностью сознаться. Следствие завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.