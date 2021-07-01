В Туле будут судить старшего мастера за падение рабочего с вагона

От падения рабочий получил тяжелые травмы

В Туле будут судить старшего мастера ООО «Металлопрокатный завод» за нарушения техники безопасности. Как считает следствие, по его вине рабочий получил тяжкий вред здоровью.

Утром 20 апреля 2021 года на территории одного из предприятий в Щегловской засеке Тулы двое газорезчиков работали на высоте, хотя у них не было соотвествующей квалификации, методам и приемам работы в таких условиях они не владели, также у них не было средств индивидуальной защиты.

Один из газорезчиков поднялся по боковой наружной лестнице на борт полувагона высотой 3,5 метра, потом спустился вниз для того, чтобы распаковать квадратные заготовки. После выполнения работ мужчина перелез обратно, находясь на боковой наружной лестнице, потянулся одной рукой за накидной лестницей, потерял равновесие и упал с высоты более 1,8 м на сцепку вагонов, а затем на землю.

От падения рабочий получил тяжелые травмы. За нарушения требований охраны труда по уголовному делу привлечен старший мастер организации.

Сейчас следствие завершено, дело направлено в суд. В ходе расследования организация возместила вред, причиненный пострадавшему.