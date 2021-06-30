Тульские следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего в котловане Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью мужчины на строительных работах в Туле.

По версии следствия, днем 24 июня 2021 года во время строительства жилого комплекса «Северная Мыза» из-за нарушения правил безопасности 39-летний работник упал в котлован. Его не заметили и засыпали грунтом, а потом ковш экскаватора нанес мужчине травмы, от которых тот впоследствии скончался.

К настоящему моменту следователи изучили документацию и опросили свидетелей. Будут также проведены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы. Ведется следствие.