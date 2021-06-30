Не хотел, но убил: в Алексине будут судить мужчину, зарезавшего экс-супругу Фото: Алексей ФОКИН

Следователи завершили расследование убийства жителем Алексина матери двоих детей. Женщина была его бывшей женой.

Напомним, что 17 апреля текущего года 42-летний местный житель выпивал с бывшей супругой, с которой он проживал вместе даже после развода. Они поссорились, и мужчина ударил 41-летнюю женщину в грудь ножом. Поняв, что бывшая жена без сознания, он вызвал скорую помощь, сказав, что обнаружил раненую женщину, вернувшись с работы.

На следствии мужчина вину признал частично, заявив, что не хотел ее убивать. Сейчас материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. У убитой женщины остались двое детей, 8 и 5 лет, сейчас они на попечении бабушки.