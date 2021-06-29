Кимовская горе-мать, ставшая причиной смерти своих детей, сядет на 1 год и 8 месяцев Фото: материалы пресс-служб

Кимовская горе-мать, ставшая причиной смерти своих детей, сядет на 1 год и 8 месяцев. Приговор по уголовному делу вынес местный городской суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, обвиняемая проживала в Кимовске со своими малолетними детьми. 25 апреля после 12 часов ночи она ушла из квартиры до утра, заперев дверь. Оставшись одни, мальчики нашли в шкафу матери зажигалку и начали с ней играть. В результате вспыхнул пожар.

Спастись детям не удалось: они задохнулись угарным газом. При этом жительница Кимовска вернулась домой только около 8 утра.

Суд приговорил горе-мать к 1 году 8 месяцам колонии-поселения. Женщина по-прежнему остается под стражей. Приговор может быть обжалован в установленные законом строки.