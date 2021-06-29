В День партизан и подпольщиков в Тульской области наградили ветерана Фото: Алексей ФОКИН

29 июня 2021 года в России отмечается памятная дата — День партизан и подпольщиков.

Сотрудники Управления НКВД по Тульской области внесли значительный вклад в развертывание партизанского движения на оккупированных немецко-фашистскими захватчиками территориях.

За время военных действий на территории Тульской области действовало в тылу противника около 200 партизанских отрядов.

Партизанское движение, созданное и развернутое сотрудниками УНКВД, при поддержке населения вписано золотыми буквами в летопись войны. Герой Советского Союза юноша Александр Чекалин, боец отряда «Передовой», отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Медаль «Партизану Отечественной войны» 1 степени за номером № 0000001 вручена туляку Ефиму Ильичу Осипенко.