В Тульской области «десятка» врезалась в столб: пострадала 15-летняя девочка Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области «десятка» врезалась в столб: пострадала 15-летняя девочка. ДТП произошло в Новомосковске.

По предварительным данным, 26 июня на улице Горького 33-летний мужчина, будучи за рулем ВАЗ 21101, не справился с управлением и врезался в линию опоры электропередачи.

В результате аварии пострадала 15-летняя девочка, которую с травмами отвезли в больницу. Водитель сдать тест на алкоголь отказался.