В центре Тулы несовершеннолетний велосипедист попал под троллейбус

В центре Тулы троллейбус сбил несовершеннолетнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

В центре Тулы троллейбус сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Юноша переезжал дорогу не по пешеходному переходу.

По предварительным данным, 25 июня около 18:00 на улице 9 Мая троллейбус, следующий по маршруту № 5, сбил 16-летнего юношу, который пересекал дорогу на велосипеде вне пешеходного перехода. За рулем троллейбуса в этот момент была 59-летняя женщина.

В результате ДТП пострадал юный велосипедист, ему была оказана медицинская помощь.