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Происшествия28 июня 2021 15:16

В Тульской области подросток на мопеде врезался в иномарку

Юношу с различными травмами отвезли в больницу
Елена Иргиз
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В Тульской области подросток на мопеде врезался в иномарку

В Тульской области подросток на мопеде врезался в иномарку

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области подросток на мопеде врезался в иномарку. Это случилось 25 июня в Алексине.

По предварительным данным, в минувшую пятницу около 13:15 на улице Ломоносова 17-летний юноша без прав, будучи за рулем незарегистрированного мопеда «Мотоленд» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Focus, за рулем которого был 34-летний мужчина.

В результате аварии пострадал сам водитель мопеда. Его с различными травмами отвезли в больницу.