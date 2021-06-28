В Тульской области подросток на мопеде врезался в иномарку
Фото: материалы пресс-служб
В Тульской области подросток на мопеде врезался в иномарку. Это случилось 25 июня в Алексине.
По предварительным данным, в минувшую пятницу около 13:15 на улице Ломоносова 17-летний юноша без прав, будучи за рулем незарегистрированного мопеда «Мотоленд» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Focus, за рулем которого был 34-летний мужчина.
В результате аварии пострадал сам водитель мопеда. Его с различными травмами отвезли в больницу.