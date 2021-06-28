В Новомосковске продавали вредный стиральный порошок

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Тульский Роспотребнадзор в мае-июне проверил ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» и нашел нарушения при выпуске стирального порошка «Миф для цветного Свежесть лаванды и ромашки» (в полимерной упаковке, 2 кг.). Более того, своевременные меры для устранения недочетов приняты не были.

Ведомство возбудило 6 административных дел, по четырем из которых с предприятия взыскали штрафы на сумму 250 тысяч рублей. Компания также получила предписание устранить последствия, которые могут нанести вред при использовании данной продукции.

Выпуск этого порошка прекращен, товар отозван из магазинов. Сообщается также, что предприятие возместит убытки покупателям в случае жалоб и рекламаций.