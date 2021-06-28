Фестиваль «Сказки деда Филимона» в Тульской области отменен Фото: материалы пресс-служб

Вместе с тем, интерактивная программа фестиваля - конкурс глиняной игрушки, гончарных изделий и керамики по мотивам народных сказок «По щучьему велению, по моему хотению…», второй межрегиональный конкурс творческих работ «Текстильный дизайн. Знаки традиции», выставка живописных работ и почтовых открыток «В Одоев за вдохновением!», выполненных по мотивам традиционной глиняной филимоновской игрушки и достопримечательностям Одоевского края все-таки состоятся.

Они пройдут на онлайн и офлайн площадках музея «Филимоновская игрушка» и «Кружевная сказка», о чем будет объявлено дополнительно.