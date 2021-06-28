В городском транспорте в Туле пассажирам раздают маски Фото: Алексей ФОКИН

В тульском городском общественном транспорте пассажирам начали раздавать маски. Напомним, что данная санитарная мера вводится в городе с 28 июня.

Также каждые сутки ночью с 23:00 до 5:00 проводится дезинфекция всех автобусов, троллебусов и трамваев. Обрабатываются поручни, двери, сидения в салоне и кабина водителя.

В сутки такой дезинфекции подвергается около 250 машин.Обработка проходит безвредным для человека раствором, который не нужно смывать.