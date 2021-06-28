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Здоровье28 июня 2021 10:01

В городском транспорте в Туле пассажирам раздают маски

Также каждую ночь проводится дезинфекция всех троллейбусов, автобусов и трамваев
Елена Иргиз
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В городском транспорте в Туле пассажирам раздают маски

В городском транспорте в Туле пассажирам раздают маски

Фото: Алексей ФОКИН

В тульском городском общественном транспорте пассажирам начали раздавать маски. Напомним, что данная санитарная мера вводится в городе с 28 июня.

Также каждые сутки ночью с 23:00 до 5:00 проводится дезинфекция всех автобусов, троллебусов и трамваев. Обрабатываются поручни, двери, сидения в салоне и кабина водителя.

В сутки такой дезинфекции подвергается около 250 машин.Обработка проходит безвредным для человека раствором, который не нужно смывать.