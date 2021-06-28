Туляк украл украл карту у своего приятеля и потратил с нее больше 3 000 рублей

Заметив, что со счета списываются разные суммы, хозяин карты обратился в полицию Фото: Алексей ФОКИН

Туляк выпивал с приятелем и украл у него банковскую карту. Мужчине удалось закупиться в магазине на несколько тысяч.

По предварительной информации, 66-летний туляк вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки и оставил свою банковскую карту без присмотра. Злоумышленник тут же забрал ее, и через несколько дней, поняв, что хозяин карты так и не хватился пропажи, начал тратить с нее деньги.

Мужчине удалось совершить покупок на 3 700 рублей. Заметив, что со счета списываются разные суммы, хозяин карты обратился в полицию.

Оперативники задержали похитителя. Им оказался 62-летний неработающий мужчина. В своих действиях он признался. Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».