Военные медики начали работу в ковидном госпитале в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области в инфекционном госпитале Щекинской районной больницы 26 июня начал работу мобильный госпиталь министерства обороны РФ. Накануне в пятницу военно-медицинские работники Западного военного округа прибыли в Тулу. Врачебно-сестринская бригада должна помочь в борьбе с коронавирусом в регионе.

«Наши военные врачи накопили большой опыт работы в военных инфекционных госпиталях других регионов. В Тульской области они впервые будут работать плечом к плечу с гражданскими коллегами. Сегодня прошли инструктаж, ознакомились с распорядком госпиталя и приступили к работе в «красной зоне», - сообщил начальник многофункционального мобильного госпиталя Рамазан Муталипов.

Министр здравоохранения Тульской области также отметил, что помощь военных медиков поможет врачам региона в работе с коронавирусными больными с хроническими заболеваниями.