Где в Туле не будет электричества 28 июня
Фото: Алексей ФОКИН
Завтра, 28 июня, в Туле отключат электричество в ряде домов из-за проведения плановых работ:
- замена и ошиновка кабеля;
- капитальный ремонт электрооборудования;
- установка щита учёта и др.
Так, с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся дома:
- ул. М. Жукова, 5;
- Одоевское ш., 61-а;
- ул. Макаренко, 15 к.3, 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3;
- ул. М. Горького 20;
- ул. Арсенальная, 1,3,5;
- Заварная/М.Горького;
- М. Тореза 1А, 7, 7А, 9. 9А, 16, 18, 20;
- пр-зд Тимирязева 2;
- Жаворонкова 1;
- Пролетарская 34А, 32, 30А, 35, 33, 34;
- Степанова 34, 7, 33, 35;
- Замочная;
- Бакунина 1А.
Мясново:
- ул. Ликбеза, 3, 9, 15, 17, 19, 29, 31, 37;
- ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 29;
- ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 1-а;
- ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б;
- ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26;
- ул. Б. Кулига, 39;
- ул. Н. Упская, 64, 66.
п.Михалково:
- ул.Косогорская;
- ул.Воронежская;
- ул.Российская;
- ул.Тверская;
- ул.Михалковская;
- ул.Волжская;
- ул.Самарская;
- ул.Невская;
- ул.Окская;
- ул.Балтийская;
- ул.Донская;
- ул.Смоленская;
- ул.Саратовская;
- 1й Михалковский пр-зд;
- 2й Михалковский пр-зд;
- 3й Михалковский пр-зд;
- 4й Михалковский пр-зд;
- 5й Михалковский пр-зд;
- Колхозный пер.