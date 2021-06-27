Где в Туле не будет электричества 28 июня Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 28 июня, в Туле отключат электричество в ряде домов из-за проведения плановых работ:

- замена и ошиновка кабеля;

- капитальный ремонт электрооборудования;

- установка щита учёта и др.

Так, с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся дома:

- ул. М. Жукова, 5;

- Одоевское ш., 61-а;

- ул. Макаренко, 15 к.3, 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3;

- ул. М. Горького 20;

- ул. Арсенальная, 1,3,5;

- Заварная/М.Горького;

- М. Тореза 1А, 7, 7А, 9. 9А, 16, 18, 20;

- пр-зд Тимирязева 2;

- Жаворонкова 1;

- Пролетарская 34А, 32, 30А, 35, 33, 34;

- Степанова 34, 7, 33, 35;

- Замочная;

- Бакунина 1А.

Мясново:

- ул. Ликбеза, 3, 9, 15, 17, 19, 29, 31, 37;

- ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 29;

- ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 1-а;

- ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б;

- ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26;

- ул. Б. Кулига, 39;

- ул. Н. Упская, 64, 66.

п.Михалково:

- ул.Косогорская;

- ул.Воронежская;

- ул.Российская;

- ул.Тверская;

- ул.Михалковская;

- ул.Волжская;

- ул.Самарская;

- ул.Невская;

- ул.Окская;

- ул.Балтийская;

- ул.Донская;

- ул.Смоленская;

- ул.Саратовская;

- 1й Михалковский пр-зд;

- 2й Михалковский пр-зд;

- 3й Михалковский пр-зд;

- 4й Михалковский пр-зд;

- 5й Михалковский пр-зд;

- Колхозный пер.