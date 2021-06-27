Кому в Туле отключат газ 28 июня

АО «Тулагоргаз» опубликовал график отключения «голубого топлива». 28 июня с 10:00 до 17:00 работы будут проводиться по адресу: ул. Кирова, 26, корп. № 2, подъезд № 5 Если в указанное время вас не будет дома или вы находитесь на карантине из-за коронавируса, сообщите об этом по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте www.tulagorgaz.ru. Точное время, на которое будет отключен газ, не оговаривается, так как это зависит от того, на сколько оперативно жильцы обеспечат доступ в свои квартиры газовой службе Фото: Алексей ФОКИН

АО «Тулагоргаз» опубликовал график отключения «голубого топлива».

28 июня с 10:00 до 17:00 работы будут проводиться по адресу: ул. Кирова, 26, корп. № 2, подъезд № 5.

Если в указанное время вас не будет дома или вы находитесь на карантине из-за коронавируса, сообщите об этом по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.

Точное время, на которое будет отключен газ, не оговаривается, так как это зависит от того, на сколько оперативно жильцы обеспечат доступ в свои квартиры газовой службе.