В Туле на Косой Горе девушка угнала велосипед Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на Косой Горе поймали воришку велосипеда. 49-летний хозяин транспортного средства рассказал в полиции, что его велосипед украли от подъезда дома по улице Октябрьской, где он живет.

Оперативники задержали нигде не работающую и ранее судимую 22-летнюю местную жительницу, которая призналась, что угнала велосипед.

Сейчас девушка находится в отделении полиции. Полицейские проверяют все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.